Psg, Tuchel: "Infortunio Mbappé? Siamo preoccupati. Contro il Saint-Etienne è sempre così e prima di ogni gara…" (Di sabato 25 luglio 2020) Brutte notizie per il Psg in chiave Champions League. Durante la finale di Coppa di Francia Contro il Saint-Etienne, Kylian Mbappé è dovuto uscire alla mezz'ora circa per un brutto infortunio causato da un'entrata killer di Loic Perrin direttamente sulla caviglia destra. Rosso per lui ma gravi conseguenze per il bomber parigino subito in lacrime e successivamente tornato a bordo campo in panchina con tutore e stampelle. Al termine della gara vinta dai campioni della Ligue 1, Thomas Tuchel ha parlato a EuroSport della partita e delle condizioni del suo gioiellino anche in vista della Champions League.Tuchel: "Siamo preoccupati per Mbappé. Dopo aver visto le immagini del fallo..."

