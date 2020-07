Psg: brutto infortunio per Mbappè, Atalanta a rischio (Di sabato 25 luglio 2020) Brutte notizie per il Psg, che contro l’Atalanta rischia di dover fare a meno di Mbappè, infortunatosi alla caviglia dopo un brutto intervento durante la finale di Coppa di Francia Ieri sera il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa di Francia battendo 1-0 il St Etienne con una rete di Neymar. Tuttavia, per i parigini non è stata proprio una serata positiva, a causa dell’infortunio di Kylian Mbappè. L’attaccante francese ha subito un durissimo fallo da Perrin, poi espulso, che gli ha piegato la caviglia in modo innaturale. Il francese è stato poi costretto ad uscire in lacrime zoppicando vistosamente. L’infortunio è meno grave del previsto. Lo stesso Mbappè ha affermato, “Ho sentito in po’ crack, ma non credo sia rotta”. In giornata ... Leggi su zon

infoitsport : Coppa di Francia, vince il Psg tra risse e il brutto infortunio di Mbappé - Pall_Gonfiato : #PSG: brutto infortunio per Kylian #Mbappe, a rischio la sua presenza contro l'#Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI FRANCIA - PSG-Saint Etienne 1-0, dopo la Ligue anche la Coppa per i parigini, brutto infortunio per Mbappé htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI FRANCIA - PSG-Saint Etienne 1-0, dopo la Ligue anche la Coppa per i parigini, brutto infortunio per Mbappé htt… - apetrazzuolo : COPPA DI FRANCIA - PSG-Saint Etienne 1-0, dopo la Ligue anche la Coppa per i parigini, brutto infortunio per Mbappé -