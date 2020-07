Proietta il film porno sul maxi schermo in Piazza: la bravata gli costa 5.000 euro ma lui li raccoglie online (Di sabato 25 luglio 2020) Una bravata che gli è costata una maxi multa, 5.000 euro, oltre che ad una denuncia per “atti contrari alla pubblica decenza”. Lui però è già considerato un «eroe» sui social e la sua impresa è diventata virale: Proiettare un film hard sul maxi schermo davanti ai cittadini increduli. E ci è riuscito: sono stati poi i Carabinieri, avvisati di quanto stava accadendo, ad interrompere la proiezione in Piazza Maggiore a Bologna. Per il giovane è scattata anche una multa ingente ma lui non si è perso d’animo: ha subito lanciato una raccolta fondi online per raccogliere il denaro. E indovinate un po? La cifra è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un film porno proiettato sul maxi schermo di piazza Maggiore a Bologna, dove poco prima il pubblico aveva assistito a un film di Tarkovskij. Autore della bravata un ventiquattrenne italiano, individua ...

