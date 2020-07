Proietta film hard in piazza a Bologna, lo studente lancia la campagna online per la multa. Raccolti quasi 7mila euro: «Pagherò e il resto lo darò in beneficenza» (Di sabato 25 luglio 2020) «Passando per la piazza qualche giorno fa mi sono detto: ti immagini come sarebbe guardare un porno su questo telo? Si può fare». La storia di Carlo Ferretti, studente di 24 anni di Ingegneria a Bologna, ha quasi del surreale. È il 23 luglio quando decide di Proiettare per circa 15 minuti un film hard sul maxischerzo di piazza maggiore approfittando dell’annuale rassegna estiva «Sotto le stelle del cinema». La vicenda La proiezione viene però interrotta dalle forze dell’ordine e il ragazzo riceve una multa di 5mila euro. Appena si è diffusa la notizia sui social è partita una campagna di firme in sua difesa, per fare ... Leggi su open.online

Open_gol : Ce l'ha fatta - LylithTaurus : RT @barolialex5115: @sailor_snickers Quindi fatemi capire: se una coppia omosessuale si bacia in pubblico la gente reagisce schifata, MA se… - finoallafollia : RT @LoPsihologo: Carlo Ferretti proietta un film porno in piazza Maggiore a Bologna. Multa di 5000 euro, ma lui inizia una raccolta fondi… - jimihendrix1980 : RT @LoPsihologo: Carlo Ferretti proietta un film porno in piazza Maggiore a Bologna. Multa di 5000 euro, ma lui inizia una raccolta fondi… - CronacaDiretta : I carabinieri erano increduli quando hanno sentito la storia dalla donna che ha segnalato l’accaduto… -