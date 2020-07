Prodi vuole nuove alleanze, e non disdegna Berlusconi (Di sabato 25 luglio 2020) Romano Prodi è considerato da molti il baluardo contro le forze Berlusconiane. Ma ora qualcosa è cambiato: una collaborazione Prodi-Berlusconi è possibile. Romano Prodi non sarà mai un Berlusconiano. Questo è ciò che emerge dalla lettera che il professore ha inviato in risposta alla domanda di una lettrice di Repubblica. “Cara signora, vuol mai che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Europeo91785337 : @Michele38081162 @gabelmanu @thelondonboys47 @nzingaretti @PaoloGentiloni Vogliono mettere in crisi maggioranza. me… - iacobellig : Avanti così speriamo che molti aspetti possano risultare coincidenti con il centrodestra al punto da sostituire Ber… - GraceDama : @francescopi91 @Lingottoro Pausa Berlusconi? Lo vuole Renzi, lo vuole Zingaretti, lo vuole Prodi, lo vuole Mattarel… - Maryljacb : RT @StefaniSer: @Maryljacb @patriziaprestip @Montecitorio @GiuseppeConteIT Ma se questi idioti del #PD non hanno ancora smesso di lodare #P… - StefaniSer : @Maryljacb @patriziaprestip @Montecitorio @GiuseppeConteIT Ma se questi idioti del #PD non hanno ancora smesso di l… -