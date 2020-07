Principe Harry e Meghan denunciano ancora i paparazzi: “Elicotteri e droni sopra casa nostra per fotografare Archie” (Di sabato 25 luglio 2020) Continua la guerra del Principe Harry e della moglie Meghan Markle contro i paparazzi. La coppia ha sporto un nuova denuncia contro alcuni fotografi di Los Angeles che attraverso droni e elicotteri hanno scattato e poi tentato di vendere foto del loro figlio Archie nel giardino di casa. Lo riporta Skynews. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti da qualche mese dopo un periodo in Canada un cui, raccontano nell’esposto, hanno vissuto in tranquillità fino a quando Daily Mail non ha rivelato il loro indirizzo. Ed è stato ancora una volta il tabloid britannico a svelare il luogo in cui il duca e la duchessa del Sussex vivono adesso nella città della California. Harry e Meghan spiegano nella denuncia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

