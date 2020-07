Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento nei prossimi giorni, superiori alle medie (Di sabato 25 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali con locali e temporanei rinforzi. Mari: poco mossi o localmente mossi il pomeriggio a nord dell’Elba. temperature: stazionarie o in locale aumento le minime. Lunedì 27 sereno o poco nuvoloso con sviluppo di addensamenti pomeridiani in Appennino dove non si escludono isolati e brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. temperature: in aumento le massime. Martedì 28 sereno o poco ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 25 luglio 2020 - Chi aveva nostalgia dell'afa sarà finalmente accontentato. Le previsioni meteo sembrano non lasciare dubbi: un'ondata di caldo africano è in arrivo sull'Italia. Già da domani, d ...

