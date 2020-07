Positivo al Coronavirus viola l’isolamento e prende il bus: denunciato bengalese a Latina (Di sabato 25 luglio 2020) È stato un suo connazionale a segnalare il comportamento di un bengalese che, Positivo al Coronavirus, è salito su un bus, violando l’isolamento. L’uomo è stato denunciato. È successo a Priverno (Latina), dove è scattato l’allarme e anche l’indagine epidemiologica. La Regione Lazio per recuperare tutti i contatti del bengalese ha avviato l’indagine epidemiologica anche chiedendo al Cotral, l’azienda che si occupa del trasporto regionale, le immagini girate sul bus dove ha viaggiato l’uomo. “Si stanno in queste ore rintracciando tutti i contatti degli spostamenti del cittadino del Bangladesh Positivo. Chiesto l’ausilio del Cotral per reperire immagini video ... Leggi su meteoweb.eu

