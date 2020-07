Porto di Venezia, il ministero dei Trasporti ribalta tutto: “Il bilancio è regolare”. Niente commissario come speravano Zaia e Brugnaro (Di sabato 25 luglio 2020) Lo scrollone che la Regione Veneto e il Comune di Venezia avevano tentato di dare ai vertici del Porto non ha sortito l’effetto sperato, ovvero il commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il ministero delle Infrastrutture, dopo cinque settimane ad alta tensione, con scambi di accuse reciproche da parte dei rappresentanti di Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, e della Città Metropolitana nei confronti del presidente Pino Musolino, ha infatti riconosciuto la regolarità del bilancio consuntivo 2019. Il 18 giugno era stato bocciato dai due consiglieri del comitato di gestione Maria Rosaria Campitelli e Fabrizio Giri e si profilava una grave crisi ai vertici dello scalo, in un momento di lenta ripresa dopo l’emergenza Covid. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lo scrollone che la Regione Veneto e il Comune di Venezia avevano tentato di dare ai vertici del porto non ha sortito l’effetto sperato, ovvero il commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale de ...

