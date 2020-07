Pordenone, lo sciopero della sanità: lo stop dei medici, garantite solo le urgenze (Di sabato 25 luglio 2020) È partito questa mattina, venerdì 24 luglio, e durerà per tutta la giornata lo sciopero indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, a cui hanno aderito il Nursind e sigle sindacali dei medici.Dopo un volantinaggio davanti all’ospedale di Pordenone dalle 6 alle 8 e davanti a quello di San Vito al Tagliamento dalle 7 alle 8.15, sono previste presenze a sostegno della vertenza da parte dell’amministrazione comunale sanvitese e del gruppo consiliare Sinistra per San Vito, schieratosi coi lavoratori AsFo. Dalle 9.30 alle 12 a Pordenone invece si è tenuto il presidio in piazzetta del Portello, sotto la sede dell’AsFo (Video Missinato) Leggi su udine20

Il primo sciopero generale dell'ASFO ha coinvolto anche i primari, che hanno lavorato donando lo stipendio della giornata alla Protezione Civile. Chiesto un cospicuo rinforzo degli organici, ...

A Pordenone continua a mancarci il collante e lo sciopero della sanità ci presenta il primo conto

Qualcuno ha cercato di fare squadra sul futuro della sanità pordenonese? Avete sentito parlarne i nostri parlamentari? Quanti consiglieri regionali (di assessori ne è rimasto uno, all’agricoltura) han ...

