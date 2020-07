Ponte Morandi, commercianti senza aiuti ma dal fondo per il sostegno sono avanzati 13 milioni. Corte dei Conti: “Preoccupazione”. Sansa: “Toti, dove sono i soldi?”. Governatore: “Colpa della legge nazionale” (Di sabato 25 luglio 2020) sono avanzati 13 milioni dei 235 per il sostegno alle aziende in difficoltà arrivati a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, mentre decine di commercianti e negozianti di Certosa e Sampierdarena, le zone più colpite dopo la tragedia, non hanno ricevuto un euro perché esclusi dai criteri di assegnazione. Così, riporta il Secolo XIX, la Corte dei Conti ha manifestato “preoccupazione”, mentre il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista al quotidiano genovese sostiene di aver “suggerito al governo degli emendamenti per allargare la platea, diminuire i giorni di chiusura. senza un cambiamento normativo ... Leggi su ilfattoquotidiano

