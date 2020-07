Polonia, il governo annulla la convenzione contro la violenza sulle donne (Di sabato 25 luglio 2020) In Polonia è ufficialmente iniziato il processo di disdetta della convenzione di Istanbul per quello che riguarda la prevenzione della violenza sulle donne. Il governo di Varsavia ha annunciato che lunedì prossimo, inizierà ufficialmente il processo di disdetta della convenzione del Consiglio d’Europa, conosciuta anche come convenzione di Instanbul. Questi, è un trattato che riguarda … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

