Poggiomarino, Falanga candidato sindaco (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Novità nella politica di Poggiomarino, Maurizio Falanga ufficializza la candidatura a sindaco della città. “Mi candido a sindaco di Poggiomarino senza giri di parole. Dopo aver assistito per anni alle scelte scellerate di un’amministrazione che ha trovato la sua naturale conclusione in un collasso totale, non posso fare altro che pormi in prima persona al servizio della mia comunità. Ormai si vocifera da giorni che avrei fatto questo passo”, annuncia Maurizio Falanga. “Quello che sto per presentare è un reale progetto che ha il solo obiettivo di lavorare per Poggiomarino che ha bisogno di scrollarsi di dosso anni di malgoverno. Quindi il primo ... Leggi su anteprima24

Poggiomarino, il centrodestra dilaniato dalle liti: rischio scissione per le elezioni

