Poetica della canzonetta (Di sabato 25 luglio 2020) Dalle esperienze pionieristiche dei Cantacronache di Torino del 1958, alla collaborazione di Pier Paolo Pasolini con Sergio Endrigo prima e Domenico Modugno poi; dagli spettacoli di Paolo Poli e Laura Betti, con testi di Moravia, Arbasino, Parise, Flaiano, fino ad Automobili del 1976, il disco della rottura tra Roberto Roversi e Lucio Dalla. Tu parlavi una lingua meravigliosa. Quando la canzonetta divenne poesia, curata da Giuseppe Garrera e Igor Patruno, espone presso le sale del Castello di Santa Severa a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

RaiNews : 'Quella Roma oggi non esiste più - ha detto Carlo Verdone -. Qui non c'era nulla, era l'ideale per rappresentare la… - BersaniLeda : RT @crucant: #LeggoRosselli Antologia Poetica #SalaLettura Una problematica della forma poetica è stata per me sempre connessa a quella pi… - Ros36292999 : RT @RaiNews: 'Quella Roma oggi non esiste più - ha detto Carlo Verdone -. Qui non c'era nulla, era l'ideale per rappresentare la solitudine… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Quella Roma oggi non esiste più - ha detto Carlo Verdone -. Qui non c'era nulla, era l'ideale per rappresentare la solitudine… - leoeriu : RT @crucant: #LeggoRosselli Antologia Poetica #SalaLettura Una problematica della forma poetica è stata per me sempre connessa a quella pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Poetica della Poetica della canzonetta Il Manifesto Hypermaremma: le immagini dell’installazione di Massimo Uberti nell’Oasi di Burano

Un omaggio sentimentale a quella porzione di territorio che si osserva con malinconia oppure con un brivido di piacere, che si fotografa e si condivide, che fa riflettere in silenzio, nella quale ci s ...

Nature urbane alla riscoperta dei giardini

di Mattia Boria Un uomo che dal Salone Estense ha accompagnato i visitatori, presenti ieri ai Giardini Estensi, all’interno di una storia che può essere declinata per molti varesini. Una conferenza di ...

Un omaggio sentimentale a quella porzione di territorio che si osserva con malinconia oppure con un brivido di piacere, che si fotografa e si condivide, che fa riflettere in silenzio, nella quale ci s ...di Mattia Boria Un uomo che dal Salone Estense ha accompagnato i visitatori, presenti ieri ai Giardini Estensi, all’interno di una storia che può essere declinata per molti varesini. Una conferenza di ...