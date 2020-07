Pjanic Juventus, Sarri rivela le condizioni del bosniaco (Di sabato 25 luglio 2020) Pjanic Juventus – Il centrocampista ex Roma è stato il grande assente negli ultimi match a causa di un problema muscolare. Oggi, durante la conferenza stampa pre Sampdoria, Maurizio Sarri ha rivelato le condizioni del ragazzo. Il bosniaco è ritornato in gruppo e si allenerà regolarmente ma non è ancora sicuro di giocare nella gara di domani che potrebbe valere lo scudetto per i bianconeri. Juventus: Sarri su Pjanic “Pjanic ha fatto 46 partite quest’anno. Mi sembra si sia visto, forse non l’ha visto nelle ultime due partite. Abbiamo giocato contro due squadre molto fisiche. Ha un piccolo acciacco risolvibile come tutti quelli che hanno fatto 40 partite. Ieri ha fatto ... Leggi su juvedipendenza

Contro la Sampdoria la Juventus cerca i tre punti scudetto sfumati a Udine e Sarri ritrova Bonucci dopo la squalifica in coppia con De Light al centro della difesa, mentre a destra si rivedrà Cuadrado ...

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: dubbio Pjanic, c’è Quagliarella

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: gli undici di Maurizio Sarri e Claudio Ranieri per la sfida della 36a giornata di Serie A Manca ormai poco alla sfida tra Juventus e Sampdoria, di scena do ...

Contro la Sampdoria la Juventus cerca i tre punti scudetto sfumati a Udine e Sarri ritrova Bonucci dopo la squalifica in coppia con De Light al centro della difesa, mentre a destra si rivedrà Cuadrado ...