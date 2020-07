Piacenza, Montella intercettato: 'Gli ovuli li vendiamo almeno a 100 euro, che spettacolo' (Di sabato 25 luglio 2020) 'Devo prendere una panetta, di hashish, ndr, e faccio gli ovuli. Minchia, gli ovuli li vendiamo subito… Ogni ovulo lo vendo a 100, 120 euro. Li vendo a occhi chiusi, che spettacolo '. Parlava ... Leggi su leggo

