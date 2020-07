Piacenza, i carabinieri arrestati furono premiati per la lotta alla droga (Di sabato 25 luglio 2020) Luca Sablone La stazione Levante ricevette un encomio solenne per i risultati conseguiti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti Caserma sotto sequestro e 10 carabinieri indagati: proseguono le indagini della procura piacentina sulla "caserma degli orrori", per cui sono stati arrestati sei militari. Sono accusati a vario titolo di peculato, abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, lesioni personali aggravate, arresto illegale, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, ricettazione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Eppure due anni fa la stazione Levante di Piacenza ricevette un encomio solenne. nodo 1879252 Infatti nel ... Leggi su ilgiornale

