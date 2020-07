Pescara, tracce di Coronavirus sulle superfici dell’hotel: chiuse le Terme di Caramanico (Di sabato 25 luglio 2020) Pescara, tracce di Coronavirus sulle superfici dell’hotel: chiuse Terme di Caramanico All’hotel Terme Maiella di Caramanico, in provincia di Pescara, sono state trovate delle tracce di Coronavirus su due superfici: l’albergo è stato momentaneamente chiuso, ma il sindaco di Caramanico Terme Luigi De Acetis ha assicurato che la struttura verrà riaperta subito dopo la sanificazione. Le tracce di Covid sulle superfici sono state rinvenute grazie ai tamponi ambientali, svolti ieri mattina in autocontrollo nelle Terme e nei ... Leggi su tpi

Un hotel è stato chiuso in seguito a dei tamponi ambientali svolti in autocontrollo nelle terme e nei locali dell'albergo, che hanno rilevato positività al coronavirus di due superfici all'interno del

