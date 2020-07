Pesa 190 chili e ha un cancro al rene, gira mezza Italia ma viene operato a Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Colpisce il 35 per cento della popolazione mondiale e rappresenta sicuramente uno dei principali problemi di salute pubblica. Chi è obeso non ha una vita facile. Se poi l’obeso si ammala di tumore può anche capitare che i suoi problemi diventano guai. E’ quanto accaduto a un paziente cilentano di 41 anni. I suoi 190 chili sono diventati un problema serissimo quando ha scoperto di avere un tumore al rene. All’angoscia della malattia, M.U. ha dovuto aggiungere l’impotenza di fare i conti con una sanità impreparata ad assisterlo. Dove trovava il letto non trovava la tecnologia, dove c’erano entrambi non c’era la disponibilità dei medici a correre il rischio di effettuare un intervento su un paziente tanto obeso. L’unica porta che ... Leggi su anteprima24

