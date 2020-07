Perché Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo? I motivi: “Io non ho mai cacciato nessuno…” (Di sabato 25 luglio 2020) Giancarlo Magalli ha deciso di querelare Marcello Cirillo dopo le ultime dichiarazioni social. E così, il “battibecco” tra i due si sposta da internet al tribunale. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, scrive il conduttore de I... L'articolo Perché Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo? I motivi: “Io non ho mai cacciato nessuno…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

