Perché Alex Zanardi è stato ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 25 luglio 2020) Ieri Alex Zanardi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano dopo che l’ospedale di Siena aveva annunciato le sue dimissioni il 21 luglio scorso e il ricovero in un centro specialistico di neuro-riabilitazione a Costa Masnaga in provincia di Lecco. Perché Alex Zanardi è stato ricoverato in terapia intensiva Il mese di ricovero a Siena e la riduzione graduale della sedazione avevano fatto ben sperare per il quadro clinico di Zanardi ma, scrive oggi il Corriere della Sera, si è verificato un improvviso peggioramento: «È davanti all’Himalaya» aveva detto pochi ... Leggi su nextquotidiano

Andrea1306 : @panapp @Alex_Tofa Quello che non capisco in realta è perché tutti sti sforzi se intanto volevano prendersi una pau… - PhillipTkm421 : RT @champwebdotnet: Alex Zanardi has been transferred to San Raffaele Hospital in Intensive Care due to unstable clinical conditions. #forz… - Alex_G_70 : RT @lucianocapone: Ho intervistato Salvatorelli di Vastarredo, la più grande azienda di arredo scolastico. Spiega perché lui e le altre imp… - juve_grecchi : RT @GabCM8: - Abbiamo un centrocampo che per caratteristiche non segna - Costretti a giocare con Bernardeschi titolare perchè sennò Costa… - SpazioCiclismo : Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano perchè in “condizioni instabili”… -