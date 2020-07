Per il medico che salvò Alex Zanardi «c’è stato troppo ottimismo» (Di sabato 25 luglio 2020) «In questi casi, l’evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio, con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati. Non bisogna esagerare con l’ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo se Alex Zanardi ha avuto un aggravamento ed è tornato in terapia intensiva. Passaggi del genere potrebbero accadere ancora per un anno, la letteratura scientifica ce lo insegna». È quanto ha detto Robusto Biagioni, il medico d’urgenza dell’elisoccorso che è stato uno dei primi a intervenire sul luogo dell’incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi lo scorso 19 giugno, in un’intervista ... Leggi su giornalettismo

