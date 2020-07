Pensioni ultime notizie: stop con la pensione anticipata, parla la Fornero (Di sabato 25 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a scagliarsi contro Quota 100. La forma di pensionamento anticipato varata dal governo giallo-verde? Un errore da non ripetere. Ecco cosa ha detto nel dettaglio. Pensioni ultime notizie, Fornero: “non ripetiamo l’errore Quota 100” Pensioni ultime notizie – Elsa Fornero, ministro del Lavoro dell’indimenticato Governo Monti, torna a scagliarsi contro Quota 100. Intervistata dal portale TgCom24, la Fornero comincia subito forte: “L’Europa ci ha dato un grande aiuto (si riferisce alla recente intesa sul Recovery Fund, ndR), ora sta a noi dare ... Leggi su termometropolitico

