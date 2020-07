Pensioni: pagamento anticipato alle Poste a partire dal 27 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Anche per il mese di agosto 2020 il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni Leggi su firenzepost

DPCgov : #Coronavirus #24luglio Contenere il contagio partendo dalla vita quotidiana ?? ??? Firmata l’ordinanza per l’anticipo… - PosteNews : #Pensioni di agosto in pagamento dal 27/7. Ritiro da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per chi de… - molisenews24 : Pagamento pensioni di agosto in Molise: ecco da quando - infoitinterno : Pensioni agosto, pagamento anticipato dal 27 luglio comunicazione Inps - infoitinterno : Pagamento pensioni agosto 2020 in anticipo: ecco tutte le date -