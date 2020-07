Pensioni, Cgia: "Quelle baby costano 2 miliardi più di Quota 100" (Di sabato 25 luglio 2020) Quanto costano e quali sono gli effetti delle Pensioni baby. E' questo il focus dell'ultima indagine condotta dall'Ufficio studi della Cgia . Analizzando i dati dell'Inps , la Cgia ha quantificato ... Leggi su quotidiano

Il termine "baby pensionati" è "ovviamente informale - spiega il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo -, non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in quest ...La Cgia di Mestre ha elaborato un conteggio sui baby pensionati, ossia su coloro che hanno lasciato il lavoro prima del 1980. Ancora oggi pesano per 7 miliardi. Sette miliardi di euro l’anno. E’ quant ...