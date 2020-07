Pensioni: basta pensionamento anticipato, si ritorna alla Riforma Fornero (Di sabato 25 luglio 2020) In un’intervista all’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, su Tgcom 24, spiega che bisogna tornare sulla strada della sua Riforma eliminando i pensionamenti anticipati e bisogna investire sul futuro e sostenibilità. Il sistema previdenziale dell’Italia non piace nemmeno all’Unione Europa, le criticità sono state affrontate anche nel vertice a Bruxelles di 27 Paesi dell’Unione Europea. Elsa Fornero nella sua intervista si rifà all’Ue che hanno sempre appoggiato la sua Riforma in vigore dal 2011. Trovi qui tutte le notizie sulle: Pensioni news Pensioni: le parole di Elsa Fornero Le parole di Elsa Fornero nell’intervista su Tgcom24: “Ci hanno chiesto di spendere guardando al futuro. ... Leggi su notizieora

