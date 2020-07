Pensioni baby, ci costano 7 miliardi l’anno (e l’80 per cento sono donne) (Di sabato 25 luglio 2020) costano 7 miliardi di euro l’anno agli italiani le baby Pensioni pagate dallo Stato e nell’80 per cento dei casi sono corrisposte alle donne. Una voragine finanziaria paragonabile al 0,4 per cento del Pil nazionale. Oppure, per prendere ad esempio un altro parametro, equivalgono allo stesso importo previsto quest’anno per il reddito o pensione di cittadinanza. E, addirittura 2 miliardi in più della spesa necessaria nel 2020 per pagare gli assegni Pensionistici a coloro che beneficeranno di quota 100. Lo ha scoperto l’Ufficio studi della Cgia che ha recuperato i dati Inps riferiti ai pensionati baby presenti nel nostro Paese. E li ha, poi confrontati con la ... Leggi su secoloditalia

