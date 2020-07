Pensioni anticipate, ultime oggi 25 luglio su opzione donna al 2023 e quota 100 rosa (Di sabato 25 luglio 2020) Il tavolo di confronto tra Governo e sindacati, tanto atteso dai lavoratori dopo la fase di lockdown, riprenderà finalmente martedì 28 luglio, a tal riguardo abbiamo avuto modo questa mattina di interfacciarci con Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, al fine di comprendere quali sono le priorità della Cgil e quali richieste avanzerà al Governo in fase di confronto. Tra le misure messe in luce da Ghiselli anche il riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro di cura delle donne. Su tale questione si spende da tempo l’amministratrice del CODS, Orietta Armiliato, che confida possa essere presa in considerazione, dati anche i risparmi accertati di quota 100, la sua proposta di una quota 100 rosa, che vedrebbe l’accesso al pensionamento anticipato per le donne, ... Leggi su pensionipertutti

infoitinterno : Pensioni: stop alle uscite “anticipate” necessario secondo la Fornero - infoitinterno : Pensioni anticipate, ultime oggi 25 luglio su opzione donna al 2023 e quota 100 rosa - rob_arci : RT @CasatiSilvano: Pensioni: stop alle uscite “anticipate” necessario secondo la Fornero - CasatiSilvano : Pensioni: stop alle uscite “anticipate” necessario secondo la Fornero - newsfinanza : Pensioni, in netto calo le uscite anticipate: Quota 100 dimezzata -