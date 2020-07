Peggioramento Zanardi, il medico Biagioni: “Situazione di estremo rischio” (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la recente notizia del nuovo ricovero in terapia intensiva di Alex Zanardi, parla per la prima volta il medico di elisoccorso che stabilizzò per primo il campione subito dopo l’incidente in handbike. Il dottor Robusto Biagioni ha commentato la notizia del Peggioramento delle condizioni cliniche di Zanardi. Il sanitario ha ricordato che in casi … L'articolo Peggioramento Zanardi, il medico Biagioni: “Situazione di estremo rischio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

