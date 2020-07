Pastasciutta Antifascista: torna il tradizionale appuntamento (Di sabato 25 luglio 2020) Il tradizionale appuntamento del 25 Luglio a Casa Cervi, a Gattatico, è stato confermato. Per la Pastasciutta Antifascista, ci sono state 500 adesioni Per ora è tutto pronto. Bisogna solamente dare il via ufficiale. Gli organizzatori della storica Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi hanno promesso un’edizione fuori dal comune. Dopo aver ripreso le attività culturali ed educative con il Festival teatrale di Resistenza e i ragazzi dei campi estivi, Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia) non rinuncia alla serata tradizionale del 25 Luglio. In rigoroso distanziamento e solo su prenotazione, il grande parco dei Campirossi sarà comunque riempito di 500 partecipanti che seguiranno la serata. Gli ingredienti sono quelli di ogni ... Leggi su zon

