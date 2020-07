Partiti, Confindustria e giornaloni. Il grande assalto alla diligenza dei fondi europei (Di sabato 25 luglio 2020) Un asse trasversale che va dal Pd a Forza Italia passando per Renzi e Bonini. I fan del Mes a tutti i costi non si rassegnano. Non si sono mai rassegnati, anzi ne sono ossessionati. Che la disputa sul Salva Stati sia ampiamente di carattere politico ed ideologico lo testimonia il fatto che, mentre si stavano per concludere un difficile – e storico – negoziato per l’approvazione del Next Generation Eu a Bruxelles, il segretario dem Nicola Zingaretti lunedì sera se ne usciva intervenendo a In Onda su La7 con “Io i soldi del Mes li prenderei. Deciderà il governo ma ci converrebbe prenderli. È veramente una cosa importante” riaccendendo i riflettori su uno strumento che di fatto, con i miliardi in arrivo dal Recovery avrebbe dovuto essere archiviato. Come subito sottolineato dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle e ... Leggi su lanotiziagiornale

