Parma Brescia, Kulusevski alla Del Piero: che gol dello svedese! – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Dejan Kulusevski ha portato in vantaggio il Parma con un gol di pregevole fattura, che ha ricordato quelli di Del Piero Dejan Kulusevski ha portato in vantaggio il Parma contro il Brescia con un gol di pregevole fattura che ha ricordato quelli che segnava di Del Piero. Un biglietto da visita niente male per il talento svedese che dalla prossima stagione giocherà alla Juventus. Pennellata di #Kulusevski⚪️⚫️! pic.twitter.com/oVaEBd5X7W — Gianfranco MeSmile (@GianMeSmile) July 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 62 segna Dessena per il Brescia. Parziale: Brescia 1 - Parma 1 #BresciaParma #SerieATIM #ForzaBrescia ????? - Fantacalcio : Brescia-Parma 1-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - iconanews : Brescia-Parma 1-2, la risolve Kulusevski: nono gol in Serie A - PagineRomaniste : #SerieA, #BresciaParma 1-2. Per i ducali in gol #Darmian e #Kulusevski - FcInterNewsit : Darmian e Kulusevski stendono il Brescia: il Parma vince 2-1 -