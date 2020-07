PALERMO, C’È L’ACCORDO PER LO STADIO: IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO LA CONVENZIONE. I DETTAGLI (Di sabato 25 luglio 2020) La tanto attesa fumata bianca è arrivata.Due giornate lunghissime per i consiglieri comunali che solo oggi sono riusciti a votare la delibera per la concessione dello STADIO al PALERMO Football Club. La seduta di ieri si è bloccata in nottata, quando erano ormai scoccate le due, sugli emendamenti legati all'articolo 6 della bozza di CONVENZIONE relativi gli spazi antistanti l'Ippodromo ed il ristorante "La Scuderia" e quelli dell'ex centro stampa, su questo articolo è stata richiesta la presenza degli uffici tecnici da parte dei gruppi dell'opposizione. Gli spazi in questione dovrebbero rimanere pubblici, divenendo funzionali alle esigenze del concessionario soltanto in occasione di eventi che interessano i due impianti sportivi.I punti chiave principali oggetto del contendere tra club ... Leggi su mediagol

