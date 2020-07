Pagelle Brescia-Parma 1-2: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Termina 1-2 la sfida tra Brescia e Parma nell’anticipo delle 17.15 che ha aperto il sabato del 36° turno di Serie A 2019/2020. Match nel quale le due compagini non avevano molto da chiedere, dove specialmente i padroni di casa hanno sperimentato giocatori che potrebbero essere utili in vista della prossima stagione nella Serie cadetta. Il Parma dopo aver sciupato qualche chance di troppo, passa avanti al 59° con Darmian che segna il primo gol stagionale su assist di Kulusevski che lo manda in rete a porta sguarnita. Poco dopo replica di Dessena che riequilibra il confronto che vedrà addirittura Aké sprecare la chance per dare ai suoi i tre punti. Alla fine grande colpo di Kulusevski che decide il match. Di seguito i ... Leggi su sportface

Dopo la vittoria col Napoli, il Parma ottiene altri tre punti battendo in trasferta il già retrocesso Brescia. La prima occasione la creano gli ospiti dopo 10 minuti: assist direttamente di Sepe per ...

