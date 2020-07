Paderno, chiuso lo svincolo della Rho-Monza al Villaggio (Di sabato 25 luglio 2020) chiuso un altro svincolo della Rho-Monza a Paderno Dugnano. Da qualche ora non è più praticabile il collegamento di via Nazario Sauro al Villaggio Ambrosiano, da qui era possibile prendere la Rho-Monza in direzione di Monza e della A52, la tangenziale Nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento in viabilità locale allo svincolo n. 1 di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Paderno chiuso Paderno Dugnano, il passaggio a livello di Palazzolo è salvo: installate le barriere di sicurezza Il Cittadino di Monza e Brianza Paderno Dugnano, il passaggio a livello di Palazzolo è salvo: installate le barriere di sicurezza

Ferrovie Nord ha installato le barriere di sicurezza alle sbarre dei passaggi a livello di Paderno centro e Palazzolo per impedire alle persone di passare a passaggio chiuso. Il passaggio a livello di ...

