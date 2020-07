Ordinanza mascherine e locali movida, Sguera: “Abnorme rispetto a condizione epidemiologica in città” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Apprendo dagli organi di stampa che il Sindaco di Benevento ha emesso un nuovo provvedimento con cui si ordina che “nei luoghi pubblici, nei giorni e negli orari già indicati nella propria precedente Ordinanza protocollo 71415 del 22 luglio 2020 è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine); identica misura precauzionale è da osservarsi in occasione delle manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle rassegne in programma in città nei prossimi giorni e mesi a venire, come in premessa specificate; nelle manifestazioni in luogo aperto al pubblico dell’osservanza di detta misura sono responsabili anche gli organizzatori; le disposizioni di cui sopra ... Leggi su anteprima24

