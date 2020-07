Orbetello: incendio alla Parrina, davanti alla laguna. Fiamme alimentate dal vento (Di sabato 25 luglio 2020) Un incendio boschivo è divampato attorno alle 15.00 in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Gr), davanti alla laguna. Sul posto, dove sta tirando il vento che non facilita le operazioni di spegnimento, sono intervenuti due elicotteri del servizio regionale, squadre di operai forestali e del volontariato e squadre dei Vigili del Fuoco Leggi su firenzepost

