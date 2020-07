Ora Magalli querela pure Cirillo: "Cerca visibilità parlando male di me" - (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro il tribunale per Magalli con un suo ex collega e stavolta è lui a querelare Marcello Cirillo dopo un'intervista in cui non fa certo i complimenti al conduttore de I fatti vostri Giancarlo Magalli continua a far discutere per le liti con i suoi colleghi. Quella con Adriana Volpe è ormai nota, i due sono già passati alle vie legali e non mancano di lanciarsi frecciatine velenose in ogni intervista, nonostante i fatti risalgano ormai a molti anni fa. La partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip e la sua successiva conduzione di un programma quotidiano su Tv8 hanno senz'altro acuito questa querelle, alla quale col tempo si sono aggiunti anche altri protagonisti, solidali con la bionda conduttrice. Tra loro c'è anche Marcello ... Leggi su ilgiornale

