Opta: Hysaj era l’unico giocatore di A ad avere 188 presenze senza una rete (Di sabato 25 luglio 2020) Hysaj in rete oggi contro il Sassuolo infrange un suo record personale come riporta Opta. Era infatti l’unico tra i giocatori di movimento della Serie A ad aver collezionato 188 presenze senza segnare una rete 188 – Fra i giocatori di movimento attualmente in Serie A, Elseid #Hysaj era quello con più presenze nella competizione (188) senza aver ancora trovato la rete. Graal.#NapoliSassuolo pic.twitter.com/1wBGxsxOsX — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 25, 2020 L'articolo Opta: Hysaj era l’unico giocatore di A ad avere 188 presenze senza una ... Leggi su ilnapolista

