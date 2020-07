Oms: 'In un giorno 284mila contagi, record assoluto'. Bahamas in lockdown, in Brasile 2,3 milioni di casi (Di sabato 25 luglio 2020) la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, ieri i nuovi contagi nel mondo sono stati almeno ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - Agenzia_Ansa : #Oms, record di nuovi #contagi quotidiani nel mondo. 'Mai così tanti in un giorno da inizio #pandemia' #ANSA - lorenzino902 : Coronavirus, Oms record di contagi 284 mila in un giorno Bahamas in lockdown - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 in un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms giorno Coronavirus, Oms record di contagi 284 mila in un giorno Bahamas in lockdown Agenzia ANSA Coronavirus, l'Oms: «In un giorno 284mila contagi, record assoluto». Bahamas in lockdown, in Brasile 2,3 milioni di casi

Coronavirus la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono s ...

Il Covid vola nel mondo, nuovo record di contagi

Nuova fiammata dell'epidemia a livello globale con 284.196 nuovi casi in un solo giorno. Il ministro Speranza: "Il virus continua a circolare" CAMAIORE — Nelle ultime 24 ore sono i nuovi casi di posit ...

Coronavirus la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono s ...Nuova fiammata dell'epidemia a livello globale con 284.196 nuovi casi in un solo giorno. Il ministro Speranza: "Il virus continua a circolare" CAMAIORE — Nelle ultime 24 ore sono i nuovi casi di posit ...