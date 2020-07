Oltre mille migranti laddove la capienza massima è di 95 persone: il sindaco di Lampedusa pensa allo Stato di emergenza (Di sabato 25 luglio 2020) Sette barchini sono giunti stanotte a Lampedusa, con a bordo 203 tunisini. Al momento nell’isola sono presenti 1027 migranti. Una quantità – in questo caso sì – enorme se consideriamo che gli abitanti di Lampedusa sono poco meno di 6000 e se consideriamo che la capienza massima dell’hotspot è di 95 persone. E così il … L'articolo Oltre mille migranti laddove la capienza massima è di 95 persone: il sindaco di Lampedusa pensa allo Stato di emergenza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario e le chiese bruciate in Francia. Impressionanti i numeri degli atti anticristiani - _MiBACT : Parte @culturaitonline, il primo aggregatore social degli account delle principali istituzioni culturali italiane c… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 in un g… - IsabellaDaragon : RT @GiancarloDeRisi: M.Giovanna Maglie contro tutti: “La seconda ondata del Covid arriverà coi barconi. Sono i migranti che portano il viru… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mille Coronavirus Francia, oltre mille nuovi contagi: l’Europa teme la seconda ondata Corriere della Sera Migranti, Lampedusa al collasso. Il sindaco: "Stato di emergenza"

Lampedusa, 25 luglio 2020 - "È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io". Con queste parole il sindaco di Lampedusa Totò Martello c ...

Lampedusa esplode, il sindaco: "Dichiaro io lo stato d'emergenza"

?È una situazione ormai ingestibile. Se il Governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emerg ...

Lampedusa, 25 luglio 2020 - "È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io". Con queste parole il sindaco di Lampedusa Totò Martello c ...?È una situazione ormai ingestibile. Se il Governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emerg ...