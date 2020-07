Obbligo della mascherina, Valentino: “Viverla come amor proprio” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si continua a discutere dell’ultima ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevede il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). A parlare questa volta è Carmine Valentino, segretario provinciale del Partito Democratico. “L’uso delle mascherine obbligatorio nei locali chiusi, come da ultima ordinanza del Presidente della Regione De Luca, al di là di ogni minaccia di chiusura di attività o sanzione e di ogni altra valutazione, vorrei -e auspico- che venga vissuta da tutti noi come un invito a continuare e a non abbassare la guardia per ... Leggi su anteprima24

lorydiomaiuta_ : Obbligo della mascherina bei luoghi chiusi e all’aperto, poi organizzano serate in discoteca con migliaia di person… - caroliarita : @ROBZIK Erdogan è uno di quelli che fa uso della 'fede'. Quando fu eletto sua moglie non aveva il capo coperto... d… - yukomishima2 : RT @FratellidItalia: #Meloni: Quando il primo Governo Conte approvava l'obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli unici ad opp… - MauriNewWorld : RT @StarlightRevo: era già murata viva in casa e,quando usciva,usava già la museruola. Dopo arrivò l'obbligo,e cme sempre arrivò quando già… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo della Obbligo della mascherina, Valentino: "Viverla come amor proprio" anteprima24.it Virus, senza mascherine al chiuso: prime 3 multe da mille euro a Salerno dopo l'ordinanza De Luca

Il mancato utilizzo della mascherina al chiuso costa molto caro in Campania dove stanno fioccando le multe. Le prime tre da mille euro sono state elevate a Salerno, questa mattina, in tre esercizi com ...

Problemi idrici a Naro, Mariagrazia Brandara a Tre Sorgenti: “Vergogna!”

“A Naro manca l’acqua da tre giorni e da alcune settimane arriva in misura insufficiente (max 13,5 l/s) rispetto a quella spettante (20 l/s) e questo stato di cose non è più sopportabile per i cittadi ...

Il mancato utilizzo della mascherina al chiuso costa molto caro in Campania dove stanno fioccando le multe. Le prime tre da mille euro sono state elevate a Salerno, questa mattina, in tre esercizi com ...“A Naro manca l’acqua da tre giorni e da alcune settimane arriva in misura insufficiente (max 13,5 l/s) rispetto a quella spettante (20 l/s) e questo stato di cose non è più sopportabile per i cittadi ...