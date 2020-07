Nuovo stop per Zanardi: trasferito al San Raffaele (Di sabato 25 luglio 2020) Pier Augusto Stagi "Condizioni instabili" per il campione che è stato ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica Ci vuole tanta speranza e tanta fede per continuare a credere che anche questa volta ce la possa fare. Che anche questa montagna più arcigna dell'Himalaya possa essere scalabile, fin lassù, dove poter poi ammirare nuovamente un mondo che ti appartiene e sente di appartenerti. Ci vorrebbe la testa di Alex Zanardi che ci ha insegnato in questi anni a crederci sempre, anche quando tutto sembrava perduto. Perché lui è quello che ha detto «quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa». Ha sempre guardato il bicchiere mezzo pieno di sé e noi abbiamo il dovere di fare altrettanto, come questo eterno ragazzo pieno zeppo ... Leggi su ilgiornale

marghecmp : ognuno ha una canzone particolare di cui periodicamente ignora l’esistenza, ma che poi non appena qualcosa gliela f… - iinchiostro : @interstaellare bwl l’ho sentita talmente tante volte (anche dopo il nuovo cb) che mi sta cadendo un po’ antipatica :( bella e tutto ma stop - ilsitodifirenze : Nuovo Centro Sportivo Fiorentina: stop ai ragli di ciuco, via libera a settembre - lanuovariviera : Stop al consumo di suolo, il nuovo comitato organizza un incontro pubblico e invita il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo stop Nuova manovra da 25 miliardi: sgravi per chi torna a lavoro, stop licenziamenti Salernonotizie.it Coronavirus, l'Oms invita l'Europa a nuove restrizioni. Belgio, muore bambina di 3 anni

A livello globale i contagi sono più di 15 milioni, con oltre 633 mila decessi. Esperti Usa a Trump: "Chiudere tutto". Fauci e il presidente danno il via al campionato di baseball. Mel Gibson positivo ...

5 serie a dir poco stupefacenti

È disponibile dal 21 luglio su Netflix la seconda stagione di Come vendere droga online (in fretta). La serie tedesca, creata da Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann, ha conquistato il pubblico con la ...

A livello globale i contagi sono più di 15 milioni, con oltre 633 mila decessi. Esperti Usa a Trump: "Chiudere tutto". Fauci e il presidente danno il via al campionato di baseball. Mel Gibson positivo ...È disponibile dal 21 luglio su Netflix la seconda stagione di Come vendere droga online (in fretta). La serie tedesca, creata da Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann, ha conquistato il pubblico con la ...