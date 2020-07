Nuovi focolai e diversi ricoveri, la Regione italiana che rischia il lockdown (Di sabato 25 luglio 2020) Si sono aggravate le condizioni di salute di un paziente di Giugliano giunto nei giorni scorsi al pronto soccorso del Cotugno insieme alla moglie. Alla febbre, che da un paio di giorni non passava, scambiata per un colpo di calore, si è associata ai tipici sintomi dell’infezione da Covid-19. La polmonite provoca una grave insufficienza respiratoria con livelli di ossigenazione del sangue molto bassi. In serie condizioni sempre al Cotugno un secondo paziente, non anziano, ricoverato in sub intensiva di ritorno da un viaggio nei Balcani. Grave anche un terzo paziente napoletano ricoverato nel Covid center di Scafati. A Napoli città intanto si registrano tre Nuovi ricoveri per Sars Cov-2: uno l’altra notte al Cotugno, un giovane di 20 anni già positivo al tampone che accusa febbre e ... Leggi su howtodofor

fanpage : Nuovi #focolai in Cina #Covid19 - Tg3web : L'indice di contagio da covid in Italia supera l'uno per cento in diverse regioni. E risale anche in Lombardia. Aum… - piersileri : A @centocittarai ho commentato la situazione #COVID19, per far si che non torni grave, serve il lavaggio delle mani… - AnonimoLibero : RT @fabrizio_sn: Si stanno riorganizzando. #Lamorgese smista i migranti infetti in tutta Italia, certa che qualcuno scappi e diffonda. Crea… - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia, il punto sui nuovi casi. #COVID19 #Salute #Sanità #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi focolai Coronavirus, nuovi focolai in Italia: la mappa aggiornata. Allarme in Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Leggo.it I cani possono individuare l'"odore" del coronavirus, lo studio

I cani poliziotto possono essere addestrati a rilevare le persone contagiate da COVID-19. Lo affermano alcuni ricercatori in Germania. In uno studio dell'Università di Veterinaria di Hannover si sosti ...

“In Germania c’è già la seconda ondata di Covid-19” l’allarme del governatore della Sassonia

"In Germania già da tempo è arrivata la seconda ondata di contagi da coronavirus", a lanciare l'allarme è Michael Kretschmer, governatore della Sassonia, alla luce della nuova impennata di casi regist ...

I cani poliziotto possono essere addestrati a rilevare le persone contagiate da COVID-19. Lo affermano alcuni ricercatori in Germania. In uno studio dell'Università di Veterinaria di Hannover si sosti ..."In Germania già da tempo è arrivata la seconda ondata di contagi da coronavirus", a lanciare l'allarme è Michael Kretschmer, governatore della Sassonia, alla luce della nuova impennata di casi regist ...