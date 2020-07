Nuovi casi in aumento, stabili i decessi (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - Tornano ad aumentare i Nuovi casi di Covid-19 in Italia. Sono 275 oggi (contro i 252 di ieri), per un totale di 245.864 dall'inizio dell'epidemia. Pesa l'aumento della Lombardia (da 53 a 79 Nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Solo due regioni, Valle d'Aosta e Umbria, segnalano zero contagi nelle 24 ore. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Stabili i decessi, 5 come ieri, per un totale che sale a 35.102. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra ... Leggi su agi

