"Non bastava 1 milione di euro al mese". Cosa spunta dietro al leghista Morelli: l'ultimo "acquisto" del governo | Guarda (Di sabato 25 luglio 2020) "Non bastava oltre 1 milione di euro al mese per la Moby Zaza, ora il governo ha messo a disposizione anche una motovedetta dedicata". La denuncia arriva dritta su Twitter da Alessandro Morelli. Il deputato della Lega si fa immortalare in un video a Porto Empedocle (Agrigento), dove alle sue spalle spunta niente di meno che la motovedetta: "C'era qua ormeggiato un traghetto da crociera - spiega Morelli facendo riferimento a quella che è diventata una nave-quarantena per i migranti in arrivo nelle nostre coste -, e siccome c'erano i 250 immigrati per il porto c'è stata la necessità di avere una motovedetta in più". E ancora: "E noi ci auguriamo che rimanga qua perché l'emergenza non è l'immigrazione, ma il ... Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : E dire che sarebbe bastato scrivere “Conte miglior premier secondo il 30% degli italiani” il che a mio avviso era g… - Dsadsa_____ : RT @Libero_official: 'Non bastava 1 milione di euro al mese'. Il leghista Alessandro #Morelli denuncia lo sperpero del governo: ecco l'ulti… - luisaloffredo28 : RT @ElisabettaGall7: Non bastava la figura di ?? del cognato che voleva fare una donazione ma per distrazione si è registrato sul portale ac… - H0VRANs93 : RT @SHIBALOVERR: Comunque ragazzi bastava assumere più bidelle per lavare più volte al giorno e distanziare i banchi già esistenti. Azzolin… - jvstsarah_ : RT @SHIBALOVERR: Comunque ragazzi bastava assumere più bidelle per lavare più volte al giorno e distanziare i banchi già esistenti. Azzolin… -

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Montebelluna, seggi elettorali, non ci sono alternative. Il sindaco: “Bastava fissare le elezioni 10 giorni prima” Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Sable non è morto: il gioco riapparso durante l’Xbox Showcase

Nonostante sia sparito dai radar per un po', l'affascinante Sable non è morto, come dimostra la sua apparizione durante l'Xbox Showcase del 23 luglio. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 25/07/2020 Sable ...

Nuovi consiglieri della Giunta: "Il sindaco sospenda la nomina di Bottai"

Interpellanza urgente al sindaco di Pisa Michele Conti sulla nomina di Stefano Bottai a svolgere le funzioni di consigliere delegato 'alle infrastrutture delle acque interne: dalla Darsena ai Navicell ...

Nonostante sia sparito dai radar per un po', l'affascinante Sable non è morto, come dimostra la sua apparizione durante l'Xbox Showcase del 23 luglio. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 25/07/2020 Sable ...Interpellanza urgente al sindaco di Pisa Michele Conti sulla nomina di Stefano Bottai a svolgere le funzioni di consigliere delegato 'alle infrastrutture delle acque interne: dalla Darsena ai Navicell ...