«Non accetto le scuse per fottuta puttana. Lo faccio anche per le figlie del deputato che mi ha insultata» (Di sabato 25 luglio 2020) Su La Stampa la traduzione del discorso che la deputata democratica al Congresso Usa, Alexandria Ocasio-Cortez ha tenuto per respingere al mittente le scuse del collega repubblicano Ted Yoho dopo gli insulti che le ha rivolto. La Ocasio era stata apostrofata come “matta” e “fottuta puttana”. Nel suo discorso la Ocasio dichiara che non si tratta di un episodio isolato ma che incarna la cultura sessista diffusa in America. Di fronte al Congresso ha raccontato gli epiteti con cui Yoho l’ha apostrofata e ha detto che con essi il collega ha offeso tutte le donne del Paese. “Voglio essere chiara, i commenti del deputato Yoho non mi hanno colpita più di tanto. Vengo dalla classe operaia, ho fatto la cameriera. Ho preso la metropolitana, camminato per New York, e conosco quel ... Leggi su ilnapolista

napolista : «Non accetto le scuse per fottuta puttana. Lo faccio anche per le figlie del deputato che mi ha insultata» La Stamp… - castell32082033 : RT @MastriTina: La Danimarca non accettò di promulgare le leggi razziali, e fece fuggire i suoi connazionali ebrei. #lagrandestoria L’Ita… - _gryffindorteam : Lei è Tamara e non accetto altre risposte - MiyakeEau : @GraziellaIppol @VictorAurel @Marco_dreams Buondì Graziella??Se vogliamo essere sinceri gli stronzi ci sono sempre s… - coeesion : matematica inutile lo accetto solo se avete 13 anni e non riuscite a fare le equazioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non accetto Strage a Quargnento, Vincenti chiede scusa. Mamma Marina: "Non le accetto, hanno infranto un nostro sogno" Strill.it Coronavirus, De Luca: multa di mille euro per chi non ha la mascherina

NAPOLI - Troppi segnali preoccupanti, troppa indisciplina da parte di chi frequenta i luoghi pubblici: il rischio di un nuovo contagio di massa si fa più concreto e De Luca corre ai ripari. Il governa ...

Catania, Pogliese: amarezza, ma accetto e rispetto istituzioni

Palermo, 25 lug. (askanews) - "Non posso nascondere enorme amarezza e grande delusione per una sentenza che trovo assolutamente ingiusta. Ma da uomo delle istituzioni la devo accettare e rispettare".

NAPOLI - Troppi segnali preoccupanti, troppa indisciplina da parte di chi frequenta i luoghi pubblici: il rischio di un nuovo contagio di massa si fa più concreto e De Luca corre ai ripari. Il governa ...Palermo, 25 lug. (askanews) - "Non posso nascondere enorme amarezza e grande delusione per una sentenza che trovo assolutamente ingiusta. Ma da uomo delle istituzioni la devo accettare e rispettare".