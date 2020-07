Niente Mertens contro il Sassuolo, Gattuso vuole risparmiarlo per il Barcellona (Di sabato 25 luglio 2020) Dries Mertens sarà in panchina, stasera, contro il Sassuolo. Magari entrerà in corsa, ma Gattuso non intende schierarlo titolare. Nel tridente giocheranno Callejon, Insigne e Milik. Il belga deve essere preservato per il match contro il Barcellona, in Champions. Scrive Repubblica Napoli: “Al centro spazio a Milik, favorito nel ballottaggio con Mertens che Gattuso vuole portare al top in vista del match con il Barcellona. Toccherà, dunque, al bomber polacco, la cui esperienza al Napoli sta terminando. È in parola con la Juventus, ma l’intesa tra i club non c’è ancora. La sua esperienza al San Paolo, comunque, è agli sgoccioli. Due partite prima del ... Leggi su ilnapolista

napolista : Niente Mertens contro il Sassuolo, Gattuso vuole risparmiarlo per il Barcellona Su Repubblica Napoli. Ci saranno Ca… - TancrediGiovan3 : @Vatenerazzurro1 @Gazzetta_it io che sono niente e nessuno l'ho detto 2 mesi fa,attenzione a Tonali,perché si fa l… - liberatoferrara : RT @PSN1926: Gattuso:” Mertens? Speriamo niente di grave” @persemprena - PSN1926 : Gattuso:” Mertens? Speriamo niente di grave” @persemprena - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #Gattuso: 'Sono soddisfatto, spero #Mertens niente di grave'. Il tecnico azzurro: 'A questa squadra non si può… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Mertens Niente Mertens contro il Sassuolo, Gattuso vuole risparmiarlo per il Barcellona ilnapolista Mihajlovic-Gasperini: ecco il perché della lite tra i due allenatori (che ha tanti precedenti illustri nella storia recente della A)

Non c’è niente da chiarire, ma se vuole farlo sono contento ... arrabbiato per la sconfitta e per il rosso a Mertens qualche istante prima. Il Mancio, al termine del match, sostiene che il collega che ...

Probabili formazioni Parma-Napoli: attacco inedito per Gattuso

Poi è arrivata Napoli-Udinese e quella botta al gluteo ha costretto Mertens a uscire dal campo dopo mezz’ora. Niente di grave (infatti è stato convocato), ma forse non è il caso di rischiarlo subito.

Non c’è niente da chiarire, ma se vuole farlo sono contento ... arrabbiato per la sconfitta e per il rosso a Mertens qualche istante prima. Il Mancio, al termine del match, sostiene che il collega che ...Poi è arrivata Napoli-Udinese e quella botta al gluteo ha costretto Mertens a uscire dal campo dopo mezz’ora. Niente di grave (infatti è stato convocato), ma forse non è il caso di rischiarlo subito.