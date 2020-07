Nessuno lo opera di tumore perché pesa 190 chili: al Pascale di Napoli accettano il rischio, intervento riuscito (Di sabato 25 luglio 2020) Quando ha scoperto di avere un tumore al rene, ha girato mezza Italia per essere operato, ma a causa dei suoi 190 kg di peso , in nessuna struttura volevano effettuare l'intervento, troppi rischi. Poi ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno opera Nessuno lo opera perché è troppo grasso: la svolta al Pascale Adnkronos Il paziente è obeso, nessuno vuole operarlo di tumore: intervento record al Pascale di Napoli

Una vera e propria odissea quella che ha dovuto affrontare un paziente oncologico, malato di tumore al rene, affetto anche da obesità: l'uomo, 41 anni, originario del Cilento, nella provincia di Saler ...

