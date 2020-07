NBA – LeBron James tuona: “Black Lives Matter è uno stile di vita. Voglio giustizia per Breonna Taylor” (Di sabato 25 luglio 2020) Dalla bolla di Orlando LeBron James torna a far sentire la propria voce sull’argomento razzismo. Il ‘Re’ lo aveva detto che, anche al momento di tornare in campo, non avrebbe abbandonato le tematiche sociali a lui tanto care. Promessa mantenuta. Il numero 23 dei Lakers è tornato a parlar edi ‘Black Lives Matter’ e dell’omicidio di Breonna Taylor, uccisa durante un blitz armato della polizia nella sua abitazione: “molte persone usano questa analogia, parlando di Black Lives Matter come movimento. Quando sei nero, non è un movimento. È uno stile di vita. Ci sediamo qui e diciamo che è un movimento e va bene, ma quanto durerà questo movimento? Dicono: ... Leggi su sportfair

